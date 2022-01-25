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МВФ прогнозирует высокие цены на газ и нефть из-за ситуации вокруг Украины

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Вторник 25 января 2022 21:26
МВФ прогнозирует высокие цены на газ и нефть из-за ситуации вокруг Украины Фото: МВФ прогнозирует высокие цены на газ и нефть из-за ситуации вокруг Украины (flickr.com/imfphoto)
Автор: Валерия Полищук

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ситуация вокруг Украины может привести к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран. При этом отмечается, что в результате темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время.

Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Последствием (вторжения РФ в Украину, ред.) для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира", - заявила она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, Москва подготовила план молниеносной войны.

Кроме того, Джонсон говорил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нет оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, хотя такая угроза есть.

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МВФ Вторжение России в Украину
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