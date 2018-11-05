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Цена на нефть Brent опустилась до 72,64 долларов за баррель

Новости » Энергетика    05.11.2018 - 10:20
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цены на нефть упали на фоне введения санкций США против Ирана

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 5 ноября 2018 года, опустилась до 72,64 долларов за баррель. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Как отмечается, цены на нефть упали после введения США санкций в отношении экспорта иранской нефти.

Так, по данным лондонской биржи, цена на нефть марки Brent упала на 0,26%, до 72,64 долларов за баррель.

По данным американского агентства EIA, фьючерсы WTI опустились до 63,69 долларов, что на 3,64 доллара меньше, чем неделю ранее.

Как отмечает агентство, с начала октября Brent и WTI потеряли в общей сложности более 15%.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа восстанавливает все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.

"Мы уверены, что иранцы не примут этого решения", - сообщил госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Иран сделать "четкий выбор" перед новой волной санкций

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинефтьИранСанкции
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