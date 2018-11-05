Ціна на нафту Brent опустилася до 72,64 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціни на нафту впали на тлі введення санкцій США проти Ірану

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 5 листопада 2018 року, опустилася до 72,64 доларів за барель. Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Як наголошується, ціни на нафту впали після введення США санкцій щодо експорту іранської нафти.

Так, за даними лондонської біржі, ціна на нафту марки Brent впала на 0,26%, до 72,64 доларів за барель.

За даними американського агентства EIA, ф'ючерси WTI опустилися до 63,69 доларів, що на 3,64 долара менше, ніж тиждень раніше.

Як зазначає агентство, з початку жовтня Brent і WTI втратили в цілому більше 15%.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всіх інших галузей, що стосуються економіки.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що незважаючи на масові протести в Ірані у відповідь на відновлення санкцій, влада США впевнена, що ситуація не дозволить Ірану відновити повторний запуск розробки ядерної зброї.

"Ми впевнені, що іранці не ухвалять цього рішення", - повідомив держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав Іран зробити чіткий вибір" перед новою хвилею санкцій.