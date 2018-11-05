ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ціна на нафту Brent опустилася до 72,64 доларів за барель

Новини » Енергетика    05.11.2018 - 10:20
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціни на нафту впали на тлі введення санкцій США проти Ірану

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 5 листопада 2018 року, опустилася до 72,64 доларів за барель. Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Як наголошується, ціни на нафту впали після введення США санкцій щодо експорту іранської нафти.

Так, за даними лондонської біржі, ціна на нафту марки Brent впала на 0,26%, до 72,64 доларів за барель.

За даними американського агентства EIA, ф'ючерси WTI опустилися до 63,69 доларів, що на 3,64 долара менше, ніж тиждень раніше.

Як зазначає агентство, з початку жовтня Brent і WTI втратили в цілому більше 15%.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всіх інших галузей, що стосуються економіки.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що незважаючи на масові протести в Ірані у відповідь на відновлення санкцій, влада США впевнена, що ситуація не дозволить Ірану відновити повторний запуск розробки ядерної зброї.

"Ми впевнені, що іранці не ухвалять цього рішення", - повідомив держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав Іран зробити чіткий вибір" перед новою хвилею санкцій.

Іран буде з гордістю обходити санкції США, - Рухані Вступили в силу санкції США проти Ірану
Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьІранСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся