Трамп призвал Иран сделать "четкий выбор" перед новой волной санкций

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил, что США остаются открытыми к достижению сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США, как и раньше, открыты к заключению нового широкого соглашения с Ираном и призвал власти Тегерана сделать "четкий выбор". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В обращении Трампа сказано, что основная цель США - заставить режим Ирана сделать четкий выбор.

"Либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжить путь к экономической катастрофе", - сказано в заявлении.

Президент США настаивает, что они остаются открытыми к достижению новой всеобъемлющей сделки с Ираном, которая сможет навсегда заблокировать им путь к ядерному оружию.

"Пока этого не случится наши исторические санкции будут оставаться в силе", - сказал Трамп в заявлении.

Также он подчеркнул, что США вводят санкции не против "многострадального иранского народа", а против "режима и его угрожающих действий".

"Мы призываем режим отказаться от своих ядерных амбиций, изменить злонамеренное поведение, уважать права своих граждан и вернуться за стол переговоров. Мы рассчитываем на сотрудничество наших союзников и партнеров в этих усилиях", - заявил Трамп.

Напомним, США возобновят все санкции против Ирана с 5 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявили в пятницу о возобновлении всех санкций против Ирана с 5 ноября.