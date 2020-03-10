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Ціни на нафту стабілізувалися після падіння з початку тижня

Новини » Енергетика     10.03.2020 - 11:36
Ціни на нафту стабілізувалися після падіння з початку тижня
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Brent торгується в районі 36 доларів за барель

Станом на вівторок, 10 березня, ціни на нафту Brent стабілізувалися на позначці 36 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Зокрема, на 11:23 за київським часом ціни на північноморську нафту марки Brent знаходилися на рівні 36,06 долара за барель, що майже на 5% вище в порівнянні із закриттям попередньої сесії. Зазначимо, на відкритті торгів зростання цін на нафту складало 7%, підбираючись до позначки 37 доларів, однак позитивний тренд незабаром змінився невеликим відкатом.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту обвалилися рекордно з 1991 року. Вартість Brent різко впала більш ніж на 30% - до 31 долара за барель. До цього нафта торгувалася на позначці 46 доларів, причому ціни знижувалися у другій половині минулого тижня на тлі побоювань зниження попиту через епідемію коронавірусу.

У п'ятницю, 6 березня, у Відні зірвалася угода ОПЕК+ щодо обмеження видобутку нафти, в результаті чого Саудівська Аравія пообіцяла влаштувати цінові війни на світовому ринку. Світові фондові ринки в результаті різко обвалилися і почали відновлення тільки 10 березня.

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