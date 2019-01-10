Китай заявил о создании основы для завершения торговой войны с США

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Китай позитивно оценивает результаты торговых переговоров

В ходе переговоров Китай и США достигли основы для завершения торговой войны. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что накануне в Пекине завершились первые торговые переговоры после того, как в декабре на саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин на три месяца отложили введение новых пошлин. В заявлении китайского министерства говорится, что стороны в течение последних трех дней провели глубокие переговоры по общим торговым и структурным вопросам, которые создали основу для решения проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В частности, в ходе переговоров стороны рассмотрели пути сбалансирования торговых отношений и пришли к мнению, что торговое соглашение будет включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, чтобы оживить американские рынки.