Цены на нефть снижаются после резкого роста: что стало причиной

Цены на нефть снизились во вторник, 30 августа, сведя на нет некоторые достижения предыдущей сессии. Рынок опасался, что более агрессивное повышение процентных ставок центральными банками может привести к замедлению мировой экономики и снижению спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали 0,7%, до 104,28 доллара за после роста на 4,1% в понедельник, что стало самым большим ростом более чем за месяц. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась по 96,68 доллара за баррель, снизившись на 0,3%, после роста на 4,2% на предыдущей сессии.

Инфляция во многих крупнейших экономиках мира приближается к двузначной цифре, уровня, которого не было почти полвека, что может побудить центральные банки в Соединенных Штатах и Европе прибегнуть к более агрессивному повышению процентных ставок.

"Аппетит к риску снизился из-за ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки… Падение цен на природный газ в Европе также добавляет неопределенности к картине энергетического кризиса", - говорят аналитики Haitong Futures.

Кроме того, на цены повлияло то, что добыча нефти в России превысила ожидания после начала войны против Украины, заявил в понедельник глава Международного энергетического агентства (МЭА). Но он сказал, что Москве будет все труднее поддерживать производство, поскольку западные санкции начинают действовать.

Страны-члены МЭА могут высвободить больше нефти из стратегических запасов нефти (SPR), если сочтут это необходимым, сказал глава агентства.

Однако политическое насилие в понедельник вечером в Ираке, втором по величине производителе ОПЕК, поддержало цены.

Правительственные силы безопасности и повстанцы, лояльные шиитскому священнослужителю Муктаде ас-Садру, столкнулись вокруг Зеленой зоны, в которой расположены штаб-квартира правительства и посольства в столице Багдаде, убив 20 человек в ходе затянувшегося спора о формировании нового правительства после последних выборов.

"Как крупный экспортер нефти с добычей более 4 млн баррелей в день, внутренняя ситуация (в Ираке) оказывает не меньшее влияние на цены на нефть, чем Иран", - говорят аналитики Haitong.

Некоторую поддержку ценам также оказывает ограниченное предложение. Саудовская Аравия, ведущий производитель в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на прошлой неделе подняла вопрос о возможности сокращения добычи, что, по словам источников, может совпасть с увеличением поставок из Ирана, если он заключит ядерную сделку с Западом.

ОПЕК+, в которую входят ОПЕК, Россия и союзные производители, встретится, чтобы определить политику, 5 сентября.