Нефть Brent снова подорожала до 100 долларов: что влияет на мировые цены

Цены на нефть выросли на 1 доллар в пятницу, 26 августа, на фоне признаков улучшения спроса на топливо. Однако дальнейший рост был ограничен, поскольку рынок ждал подсказок от главы Федеральной резервной системы США о перспективах повышения ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,9%, до 100,21 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI также выросли 0,9%, до 93,40 долларов за баррель. Оба контракта упали примерно на 2 доллара в четверг.

Несмотря на неопределенность в отношении темпов повышения ставок в США для борьбы с растущей инфляцией, опасения по поводу снижения спроса на нефть на этой неделе ослабли, в результате чего эталонные нефтяные контракты могут вырасти примерно на 3% за неделю.

Аналитики ANZ Research заявили, что комментарии некоторых представителей центрального банка США перед выступлением председателя Джерома Пауэлла в пятницу омрачили экономический фон.

"Тем не менее, появляются признаки высокого спроса", - отмечают аналитики ANZ Research, указывая на данные об обнадеживающем росте дорожного движения.

Перспектива сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для компенсации роста добычи в Иране также оказала поддержку ценам.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг, рынки сырой нефти могут сохранить поддержку, поскольку картель поставщиков дал понять, что сократит добычу, если цены на нефть упадут.

Тегеран пересматривает ответ Вашингтона на подготовленное Европейским союзом окончательное предложение о возобновлении ядерной сделки, и ЕС ожидает ответа в ближайшее время. Однако неясно, как быстро возобновится экспорт иранской нефти, если сделка будет достигнута.

Если санкции против Ирана будут сняты, может пройти около полутора лет, прежде чем он выйдет на полную мощность в 4 млн баррелей в сутки, что на 1,4 млн баррелей в сутки больше, чем его текущая добыча.