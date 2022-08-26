ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть Brent снова подорожала до 100 долларов: что влияет на мировые цены

Новина українською →
Токио, Пятница 26 августа 2022 08:58
Нефть Brent снова подорожала до 100 долларов: что влияет на мировые цены Фото: цены на нефть выросли до 100 долларов 26 августа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли на 1 доллар в пятницу, 26 августа, на фоне признаков улучшения спроса на топливо. Однако дальнейший рост был ограничен, поскольку рынок ждал подсказок от главы Федеральной резервной системы США о перспективах повышения ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,9%, до 100,21 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI также выросли 0,9%, до 93,40 долларов за баррель. Оба контракта упали примерно на 2 доллара в четверг.

Несмотря на неопределенность в отношении темпов повышения ставок в США для борьбы с растущей инфляцией, опасения по поводу снижения спроса на нефть на этой неделе ослабли, в результате чего эталонные нефтяные контракты могут вырасти примерно на 3% за неделю.

Аналитики ANZ Research заявили, что комментарии некоторых представителей центрального банка США перед выступлением председателя Джерома Пауэлла в пятницу омрачили экономический фон.

"Тем не менее, появляются признаки высокого спроса", - отмечают аналитики ANZ Research, указывая на данные об обнадеживающем росте дорожного движения.

Перспектива сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для компенсации роста добычи в Иране также оказала поддержку ценам.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг, рынки сырой нефти могут сохранить поддержку, поскольку картель поставщиков дал понять, что сократит добычу, если цены на нефть упадут.

Тегеран пересматривает ответ Вашингтона на подготовленное Европейским союзом окончательное предложение о возобновлении ядерной сделки, и ЕС ожидает ответа в ближайшее время. Однако неясно, как быстро возобновится экспорт иранской нефти, если сделка будет достигнута.

Если санкции против Ирана будут сняты, может пройти около полутора лет, прежде чем он выйдет на полную мощность в 4 млн баррелей в сутки, что на 1,4 млн баррелей в сутки больше, чем его текущая добыча.

Напомним, на этой неделе цены на нефть выросли на фоне растущей обеспокоенности по поводу перебоев с поставками на фоне сбоев в поставках из России, возможного сокращения добычи крупными производителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать