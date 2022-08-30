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Ціни на нафту знижуються після різкого зростання: що стало причиною

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 08:45
Ціни на нафту знижуються після різкого зростання: що стало причиною Фото: нафта подешевшала після різкого зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 30 серпня, звівши нанівець деякі досягнення попередньої сесії. Ринок побоювався, що більш агресивне підвищення процентних ставок центральними банками може призвести до уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні впали 0,7%, до 104,28 долара за після зростання на 4,1% в понеділок, що стало найбільшим зростанням більш ніж за місяць. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася по 96,68 долара за барель, знизившись на 0,3%, після зростання на 4,2% на попередній сесії.

Інфляція в багатьох найбільших економіках світу наближається до двозначної цифри, рівня, якого не було майже півстоліття, що може спонукати центральні банки в Сполучених Штатах і Європі вдатися до більш агресивного підвищення процентних ставок.

"Апетит до ризику знизився через очікування того, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки... падіння цін на природний газ в Європі також додає невизначеності до картини енергетичної кризи",-говорять аналітики Haitong Futures.

Крім того, на ціни вплинуло те, що видобуток нафти в Росії перевищив очікування після початку війни проти України, заявив у понеділок глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Але він сказав, що Москві буде все важче підтримувати виробництво, оскільки західні санкції починають діяти.

Країни-члени МЕА можуть вивільнити більше нафти зі стратегічних запасів нафти( SPR), якщо вважатимуть це за необхідне, сказав глава агентства.

Проте політичне насильство в понеділок ввечері в Іраку, другому за величиною виробнику ОПЕК, підтримало ціни.

Урядові сили безпеки і повстанці, лояльні шиїтському священнослужителю Муктаде ас-Садру, зіткнулися навколо зеленої зони, в якій розташовані штаб-квартира уряду і посольства в столиці Багдаді, убивши 20 осіб в ході тривалої суперечки про формування нового уряду після останніх виборів.

"Як великий експортер нафти з видобутком понад 4 млн барелів на день, внутрішня ситуація (в Іраку) робить не менший вплив на ціни на нафту, ніж Іран", - говорять аналітики Haitong.

Деяку підтримку цінам також надає обмежена пропозиція. Саудівська Аравія, провідний виробник в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), минулого тижня підняла питання про можливість скорочення видобутку, що, за словами джерел, може збігтися зі збільшенням поставок з Ірану, якщо він укладе ядерну угоду із Заходом.

ОПЕК+, до складу якого входять ОПЕК, Росія та союзні виробники, зустрінеться, щоб визначити політику, 5 вересня.

Нагадавши, ціни на нафту Brent минулого тижня піднялися вище 100 доларів на тлі зростаючої стурбованості з приводу перебоїв з поставками на тлі збоїв в поставках з Росії, можливого скорочення видобутку великими виробниками.

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