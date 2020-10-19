Цены на нефть снижаются на фоне экономических данных из Китая

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть упали в понедельник, 19 октября, после того, как экономический рост Китая в третьем квартале оказался более слабым, чем ожидалось. Данные подчеркивают опасения, что рост числа случаев коронавируса во всем мире влияет на спрос в крупнейшем в мире импортере нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно правительственным данным, вторая по величине экономика мира в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с прошлым годом, не оправдав ожиданий аналитиков в 5,2%. Нефтепереработчики в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, снизили темпы переработки в сентябре.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали на 0,19%, до 42,85 доллара за баррель к 11:00 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре упали на 0,10%, до 40,84 долларов за баррель. Контракт истекает во вторник.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,2% на прошлой неделе, в то время как нефть марки WTI прибавила 0,7% после того, как запасы нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, упали.

Китайские данные показали, что рост производства товаров и услуг замедляется, в то время как данные по переработке сырой нефти "разочаровывают", сказал Хауи Ли, экономист Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC).

Инвесторы сосредоточили внимание на заседании Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) группы ОПЕК +, которое состоится позже в понедельник, добавил Ли из OCBC.

JMMC может решить, отложит ли ОПЕК+ планы по сокращению текущего сокращения поставок на 7,7 млн баррелей в сутки на 2 млн баррелей в сутки, начиная с января.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-сентябрь импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 39% до 5,718 млрд долларов из-за снижения цен на топливо.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.