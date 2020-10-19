Ціни на нафту знижуються на тлі економічних даних з Китаю

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту впали в понеділок, 19 жовтня, після того, як економічне зростання Китаю у третьому кварталі виявився слабшим, ніж очікувалося. Дані підкреслюють побоювання, що зростання числа випадків коронавірусу у всьому світі впливає на попит на найбільшому у світі імпортером нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з урядовими даними, друга за величиною економіка світу в третьому кварталі зріс на 4,9% порівняно з минулим роком, не виправдавши очікувань аналітиків в 5,2%. Нафтопереробники в Китаї, другому за величиною споживача нафти у світі, знизили темпи переробки у вересні.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent впали на 0,19%, до 42,85 долара за барель до 11:00 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI з постачанням в листопаді впали на 0,10%, до 40,84 доларів за барель. Контракт закінчується у вівторок.

Ціна на нафту марки Brent виросла на 0,2% минулого тижня, у той час як нафта марки WTI додала 0,7% після того, як запаси нафти і нафтопродуктів в Сполучених Штатах, які є найбільшим споживачем нафти у світі, впали.

Китайські дані показали, що зростання виробництва товарів і послуг сповільнюється, в той час як дані по переробці сирої нафти "розчаровують", сказав Хаві Чи, економіст Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC).

Інвестори зосередили увагу на засіданні Спільного міністерського комітету з моніторингу (JMMC) групи ОПЕК +, яке відбудеться пізніше в понеділок, додав з OCBC.

JMMC може вирішити, відкладе ОПЕК+ плани щодо скорочення поточного скорочення поставок на 7,7 млн барелів на добу на 2 млн барелів на добу, починаючи з січня.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів із-за зниження цін на паливо.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.