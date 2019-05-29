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Цены на нефть рухнули из-за позиции Трампа по Китаю

Новости » Энергетика    29.05.2019 - 14:59
Цены на нефть рухнули из-за позиции Трампа по Китаю
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Цены на нефть Brent за день опустились на 2%

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 29 мая, опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, по состоянию на 14:47 по киевскому времени цены на Brent опустились до 68,39 доллара за баррель. Это на  2,15% ниже закрытия предыдущего торгового дня.

Отметим, цены на нефть падают после заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая. Накануне он подчеркнул, что не готов к торговому соглашению с Пекином на нынешних условиях. Игроки на нефтяном рынке расценили это как доказательство того, что американо-китайское противостояние затягивается и грозит замедлением роста мировой экономики, что приведет к снижению спроса на энергоносители. Таким образом, потенциал снижения нефти по-прежнему сохраняется, и не исключено, что в ближайшее время Brent закрепится на отметке ниже 65 долларов.

До этого The Wall Street Journal сообщила, что китайские компании прекратили закупки нефти в Иране.

 

Цены на нефть перешли к росту на сокращении добычи в США
Новости Украины Brentнефтьцены
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