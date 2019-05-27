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Трамп пока не готов к торговому соглашению с Китаем

Новости » В мире    27.05.2019 - 16:14
Трамп пока не готов к торговому соглашению с Китаем
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Соглашение может быть достигнуто, но в будущем

Соединенные Штаты в настоящий момент не готовы заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил Дональд Трамп во время государственного визита в Японию, передает агентство Bloomberg.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский президент заявил, что китайская сторона, вероятно, хотела бы сделки.

"Они хотели бы заключить соглашение. Мы не готовы заключить соглашение", - сказал он.

Трамп отметил, что американские тарифы на товары из Китая "могут очень, очень значительно вырасти".

Он заявил, что бизнес уходит из Китая в другие страны, включая США и азиатских соседей, включая Японию.

Тем не менее, он также выразил оптимизм, что крупнейшие экономики мира в конечном итоге достигнут соглашения. "Я думаю, что когда-нибудь в будущем у Китая и Соединенных Штатов будет отличное торговое соглашение, и мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп.

"Потому что я не верю, что Китай может продолжать платить эти сотни миллиардов долларов в виде тарифов. Я не верю, что они могут это сделать", - добавил он.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиКитай
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