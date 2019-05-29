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Ціни на нафту впали через позицію Трампа щодо Китаю

Новини » Енергетика    29.05.2019 - 14:59
Ціни на нафту впали через позицію Трампа щодо Китаю
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни на нафту Brent за день опустилися на 2%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 29 травня, опустилася нижче позначки в 69 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Зокрема, станом на 14:47 за київським часом ціни на Brent опустилися до 68,39 долара за барель. Це на 2,15% нижче за закриття попереднього торгового дня.

Відзначимо, ціни на нафту падають після заяви президента США Дональда Трампа щодо Китаю. Напередодні він підкреслив, що не готовий до торговельної угоди з Пекіном на нинішніх умовах. Гравці на нафтовому ринку розцінили це як доказ того, що американо-китайське протистояння затягується і загрожує уповільненням зростання світової економіки, що призведе до зниження попиту на енергоносії. Таким чином, потенціал зниження нафти зберігається, і не виключено, що найближчим часом Brent закріпиться на позначці нижче 65 доларів.

До цього The Wall Street Journal повідомила, що китайські компанії припинили закупівлі нафти в Ірані.

 

Ціни на нафту перейшли до зростання на скороченні видобутку в США
Новини України Brentнефтьцены
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