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Цены на нефть резко выросли более чем на 10%

Новости » Финансовый кризис 2020     22.04.2020 - 18:14
Цены на нефть резко выросли более чем на 10%
Фото: добыча нефти (wikipedia.org)

Цены на Brent превысили 20 долларов за баррель

В ходе торгов 22 апреля цены на нефть резко выросли более чем на 10%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 9,41% - до 21,46 доллара за баррель, при этом максимальное значение сегодня составило 22,36 доллара за баррель (рост более 10%).

Кроме того, стоимость ближайшего фьючерса на американскую нефть марки WTI выросла на 12,34% - 14,64 доллара за баррель.

Отметим, рост нефтяных котировок возобновился после обвала в предыдущие дни. В частности, вначале недели стоимость американского сорта WTI впервые в истории обвалилась до отрицательных значений. А сегодня, 22 апреля, цены на Brent падали ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года.

В то же время цены на российскую нефть упали до нового минимума. В частности, стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении снизилась на 5,92 доллара - до 11,59 доллара за баррель. Более низкой цена была 1 апреля - 10,54 доллара за баррель - это было минимальным значением с марта 1999 года.

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