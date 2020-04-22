Обвал на рынке нефти продолжается из-за избытка сырья

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть упали до минимума с июня 1999 года

Цены на нефть возобновили падение в среду, 22 апреля, а Brent достигла минимума с 1999 года, поскольку рынки столкнулись с масштабным избытком сырья на фоне обвала спроса из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 7% до 10,75 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Фьючерсы на Brent, просевшие на 24% на предыдущей сессии, упали на 12,4% до 16,95 долларов за баррель, ранее достигнув отметки в 15,98 долларов - минимума с июня 1999 года.

Падение наступило сразу после двух самых бурных дней в истории торговли нефтью, когда майские фьючерсы на нефть упали WTI до минус 40 долларов.

"Глобальные рынки испытывают огромные трудности с временным, но масштабным падением спроса из-за пандемии коронавируса", - сказал Стивен Иннес, специалист по стратегии на глобальных рынках в AxiCorp, предупреждая, что цены могут упасть еще больше по мере заполнения хранилищ.

Запасы нефти в США выросли на 13,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля, сообщил Американский институт нефти во вторник

Цены на нефть упали примерно на 80% в этом году, так как пандемия распространилась по всему миру, в результате чего умерли почти 180 тыс. человек, обвалились финансовые рынки и, возможно, произошел худший экономический спад со времен депрессии 30-х годов.

Вирусная вспышка привела к снижению спроса на топливо примерно на 30% во всем мире, и энергетические компании в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире производителе, изо всех сил пытаются найти хранилища для избытка нефти.

"Это прямой результат чрезмерных инвестиций, совпавший с внезапным шоком спроса в районе, не имеющем выхода к морю, с ограничениями на хранение и транспортировку", - говорится в отчете Goldman Sachs.

Сенат США во вторник одобрил почти 500 млрд долларов для дополнительной поддержки экономики и здравоохранения и направит эту меру в Палату представителей для окончательного принятия.

Напомним, торги по майскому фьючерсу на WTI в понедельник, 20 апреля, завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал правительство предоставить помощь для нефтегазовой промышленности США, назвав крах понедельника "финансовым давлением" и призвав остановить импорт из Саудовской Аравии.