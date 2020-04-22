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Цены на российскую нефть упали до нового минимума

Новости » Финансовый кризис 2020     22.04.2020 - 16:26
Цены на российскую нефть упали до нового минимума
Фото: добыча нефти (OilNow)

Такой дешевой российская нефть была в 1999 году

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля в абсолютном исчислении снизилась на 5,92 долларов до 11,59 долларов за баррель (cif Роттердам). Об этом сообщает агентство Argus.

Как отмечается в сообщении, более низкой цена была 1 апреля, когда составила 10,54 долларов за баррель - это стало минимальным значением с марта 1999 года.

Скидка на Urals в Северо-Западной Европе осталась на прежнем уровне: 1,75 долларов за баррель к североморскому эталону.

В Средиземноморье стоимость партий Юралс объемом по 80 тыс. тонн во вторник снизилась на 5,17 долларов до 12,09 долларов за баррель (cif Аугуста). Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до 11,74 долларов за баррель.

Стоимость Юралс в абсолютном значении, долларов/барр.

Цены на российскую нефть упали до нового минимума

Argus Media - международное независимое ценовое агентство, которое освещает энергетические и товарно-сырьевые рынки.

Напомним, стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля упала до 10,54 долларов за баррель, минимального уровня с марта 1999 года.

Отметим, торги по майскому фьючерсу на WTI в понедельник, 20 апреля, завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

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