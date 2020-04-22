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Ціни на нафту різко зросли більш ніж на 10%

Новини » Фінансова криза 2020     22.04.2020 - 18:14
Ціни на нафту різко зросли більш ніж на 10%
Фото: видобуток нафти (wikipedia.org)

Ціни на Brent перевищили 20 доларів за барель

В ході торгів 22 квітня ціни на нафту різко зросли більш ніж на 10%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, ціна найближчого ф'ючерсу на нафту марки Brent зросла на 9,41% - до 21,46 долара за барель, при цьому максимальне значення сьогодні склало 22,36 долара за барель (зростання більш 10%).

Крім того, вартість найближчого ф'ючерсу на американську нафту марки WTI зросла на 12,34% - 14,64 долара за барель.

Зазначимо, зростання нафтових котирувань відновилося після обвалу в попередні дні. Зокрема, на початку тижня вартість американського сорту WTI вперше в історії обвалилася до від'ємних значень. А сьогодні, 22 квітня, ціни на Brent падали нижче 16 доларів за барель вперше з 1999 року.

У той же час ціни на російську нафту впали до нового мінімуму. Зокрема, вартість нафти Urals в Північно-Західній Європі в абсолютному вирахуванні знизилася на 5,92 долара - до 11,59 долаа за барель. Більш низькій ціна була 1 квітня - 10,54 долара за барель - це було мінімальним значенням з березня 1999 року.

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