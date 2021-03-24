Цены на нефть растут из-за затора в Суэцком канале

Цены на нефть в среду, 24 марта, выросли более чем на 2% после того, как судно село на мель в Суэцком канале, что вызвало опасения по поводу предложения. Однако опасения медленного восстановления спроса из-за локдаунов в Европе ограничили рост.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Движение судов в Суэцком канале было переведено в более старый канал после того, как большой контейнеровоз сел на мель, заблокировав проход через один из самых важных водных путей в мире.
"Ценовая поддержка наблюдается благодаря транспортной блокаде", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.
Нефть Brent подорожала на 2,65% до 62,40 долларов за баррель к 11:20 по киевскому времени после падения на 5,9% днем ранее. Нефть WTI также подорожала на 2,70%, до 59,32 долларов после падения во вторник 6,2%.
"Возможные перебои в поставках подняли цены", - сказал Джеффри Халли из брокерской компании OANDA, имея в виду Суэцкий инцидент, добавив, что отсрочка кажется временной.
Нефть восстановилась после исторических минимумов, достигнутых в прошлом году, когда ОПЕК и ее союзники сократили рекордные объемы добычи. Но обе марки во вторник достигли минимума с февраля на фоне опасений по поводу темпов восстановления экономики и спроса.
Германия, крупнейший потребитель нефти в Европе, продлила карантин до 18 апреля. Италия, Франция и другие европейские страны также вновь ввели ограничения на передвижение.
Страны ОПЕК + встречаются 1 апреля, чтобы обсудить, следует ли еще больше отменить сокращение добычи. По словам Халли из ONADA, учитывая последнее падение цен, перспективы дальнейшего смягчения на данном этапе равны нулю.
Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 58 долларов за баррель. В декабре прошлого года агентство ожидало 45 долларов за баррель.