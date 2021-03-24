Цены на нефть растут из-за затора в Суэцком канале

Движение судов в Суэцком канале было переведено в более старый канал после того, как большой контейнеровоз сел на мель, заблокировав проход через один из самых важных водных путей в мире.

"Ценовая поддержка наблюдается благодаря транспортной блокаде", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

Нефть Brent подорожала на 2,65% до 62,40 долларов за баррель к 11:20 по киевскому времени после падения на 5,9% днем ранее. Нефть WTI также подорожала на 2,70%, до 59,32 долларов после падения во вторник 6,2%.

"Возможные перебои в поставках подняли цены", - сказал Джеффри Халли из брокерской компании OANDA, имея в виду Суэцкий инцидент, добавив, что отсрочка кажется временной.

Нефть восстановилась после исторических минимумов, достигнутых в прошлом году, когда ОПЕК и ее союзники сократили рекордные объемы добычи. Но обе марки во вторник достигли минимума с февраля на фоне опасений по поводу темпов восстановления экономики и спроса.

Германия, крупнейший потребитель нефти в Европе, продлила карантин до 18 апреля. Италия, Франция и другие европейские страны также вновь ввели ограничения на передвижение.

Страны ОПЕК + встречаются 1 апреля, чтобы обсудить, следует ли еще больше отменить сокращение добычи. По словам Халли из ONADA, учитывая последнее падение цен, перспективы дальнейшего смягчения на данном этапе равны нулю.