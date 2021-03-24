Ціни на нафту зростають через затор у Суецькому каналі

Рух суден в Суецькому каналі був переведений на старий канал після того, як великий контейнеровоз сів на мілину, заблокувавши прохід через один з найважливіших водних шляхів у світі.

"Цінова підтримка спостерігається завдяки транспортній блокаді", - сказав Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM.

Нафта Brent подорожчала на 2,65% до 62,40 доларів за барель до 11:20 за київським часом після падіння на 5,9% днем раніше. Нафта WTI також подорожчала на 2,70%, до 59,32 доларів після падіння у вівторок 6,2%.

"Можливі перебої в поставках підняли ціни", - сказав Джеффрі Халлі з брокерської компанії OANDA, маючи на увазі Суецький інцидент, додавши, що відстрочка здається тимчасовою.

Нафта відновилася після історичних мінімумів, досягнутих у минулому році, коли ОПЕК і її союзники скоротили рекордні обсяги видобутку. Але обидві марки у вівторок досягли мінімуму з лютого на тлі побоювань з приводу темпів відновлення економіки і попиту.

Німеччина, найбільший споживач нафти в Європі, продовжила карантин до 18 квітня. Італія, Франція та інші європейські країни також знову ввели обмеження на пересування.

Країни ОПЕК+ зустрічаються 1 квітня, щоб обговорити, чи ще більше скасувати скорочення видобутку. За словами Халлі з ONADA, враховуючи останнє падіння цін, перспективи подальшого пом'якшення на даному етапі дорівнюють нулю.