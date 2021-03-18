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Агентство Fitch резко улучшило прогноз мировых цен на нефть

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 12:11
Агентство Fitch резко улучшило прогноз мировых цен на нефть Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 58 долларов за баррель. В декабре прошлого года агентство ожидало 45 долларов за баррель.

Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) агентства за март 2021 года.

Кроме того, Fitch улучшило прогноз на 2022 год до 53 долларов баррель с 50 долларов.

Отскок отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление спроса, согласованное сокращение предложения со стороны ОПЕК и резкое падает добыча сланца в США, отмечают в агентстве.

Быстрое восстановление в Китае также поддержало цены на металлы, и Fitch ожидает роста цен на железную руду до 125 долларов за тонну, что на 16% больше, чем в 2020 году.

Агентство Fitch резко улучшило прогноз мировых цен на нефть

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабре прошлого года агентство ожидало рост на 5,3%.

Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.

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