Цены на нефть продолжили рост на напряженности в Венесуэле

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 26 марта 2019 года, находится выше отметки 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 09:03 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,34 доллара. Это на 0,42% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть повышаются на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями сырья и усилении напряженности в Венесуэле, что указывает на большую вероятность дальнейшего сокращения поставок.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне напряженности в Венесуэле в страну прибыли два самолета Министерства обороны России с военными на борту. Представители властей объяснили, что они прибыли в Каракас в рамках "военного сотрудничества двух союзников" и намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии.

До этого, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что правительство во главе с Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу.