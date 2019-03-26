Ціни на нафту продовжили зростання на напруженості у Венесуелі

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 09:03 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,34 долара. Це на 0,42% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту зростають на очікуваннях скорочення видобутку найбільшими виробниками сировини і посиленні напруженості у Венесуелі, що вказує на велику ймовірність подальшого скорочення поставок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі напруженості у Венесуелі до країни прибули два літаки Міністерства оборони Росії з військовими на борту. Представники влади пояснили, що вони прибули в Каракас в рамках "військового співробітництва двох союзників" і мають намір взяти участь у переговорах щодо військової підготовки і стратегії венесуельської армії.

До цього, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що уряд на чолі з Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції та незабаром припинить свою роботу.