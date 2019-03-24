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Гуайдо уверен, что Мадуро вскоре уйдет

Новости » Политика    24.03.2019 - 07:28
Гуайдо уверен, что Мадуро вскоре уйдет
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо считает, что венесуэльцы ненавидят нынешнее правительство

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они (правительство во главе с Мадуро - ред.) изолированы, в одиночестве, слабеют день от дня. Дипломатическое и финансовое давление сработало", - заявил Гуайдо.

По его убеждению, венесуэльцы ненавидят нынешнее правительство республики.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране.

Он отметил, что решение провести подобную операцию пришло после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы

Ранее ввели санкции против Венесуэлы, а именно против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы. При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.

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Новости Украины оппозицияВенесуэлаНиколас Мадуро
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