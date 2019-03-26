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Цены на нефть продолжили рост на напряженности в Венесуэле

Новости » Энергетика    26.03.2019 - 09:21
Цены на нефть продолжили рост на напряженности в Венесуэле
Фото: цены на нефть продолжают расти (lukoil.ru)

Цены на Brent находятся на отметке 67,34 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 26 марта 2019 года, находится выше отметки 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 09:03 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,34 доллара. Это на 0,42% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть повышаются на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями сырья и усилении напряженности в Венесуэле, что указывает на большую вероятность дальнейшего сокращения поставок.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне напряженности в Венесуэле в страну прибыли два самолета Министерства обороны России с военными на борту. Представители властей объяснили, что они прибыли в Каракас в рамках "военного сотрудничества двух союзников" и намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии.

До этого, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что правительство во главе с Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу.

 

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