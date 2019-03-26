Ціни на нафту продовжили зростання на напруженості у Венесуелі

Фото: ціни на нафту продовжують рости (lukoil.ru)

Ціни на Brent знаходяться на позначці 67,34 долара за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 09:03 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,34 долара. Це на 0,42% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту зростають на очікуваннях скорочення видобутку найбільшими виробниками сировини і посиленні напруженості у Венесуелі, що вказує на велику ймовірність подальшого скорочення поставок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі напруженості у Венесуелі до країни прибули два літаки Міністерства оборони Росії з військовими на борту. Представники влади пояснили, що вони прибули в Каракас в рамках "військового співробітництва двох союзників" і мають намір взяти участь у переговорах щодо військової підготовки і стратегії венесуельської армії.

До цього, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що уряд на чолі з Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції та незабаром припинить свою роботу.