Цены на нефть продолжили падение из-за локдаунов по всему миру

Нефть марки Brent подешевела на 0,16%, до 63,18 долларов за баррель. Нефть WTI (США) подешевела на 0,07% до 59,96 долларов за баррель.

Рынок по-прежнему все больше обеспокоен перспективами спроса на топливо на фоне роста числа случаев коронавируса, новых ограничений и замедления развертывания вакцинации в некоторых странах, говорят аналитики.

Обеспокоенность безопасностью побочных эффектов вакцины AstraZeneca заставила несколько европейских стран прекратить вакцинацию. Хотя Германия, Франция и другие страны объявили о возобновлении вакцинации после того, как регулирующие органы объявили вакцину AstraZeneca безопасной, остановка программы усложнила преодоление сопротивления вакцинам среди части населения.

Несколько французских регионов, сильно пострадавших от эпидемии COVID-19, в том числе регион Иль-де-Франс вокруг Парижа, с пятницы начнут новую четырехнедельную изоляцию.

"Рынок становится все более нервным по поводу того, что некоторые страны Европы снова вводят ограничения, связанные с COVID-19, и тем самым вызывают опасения по поводу перспектив спроса", - говорится в сообщении ING Economics.

Бразилия зарегистрировала свой второй самый смертоносный день в пандемии COVID-19, когда умерли 2724 человека, в то время как Индия в пятницу сообщила о самом высоком ежедневном росте новых случаев COVID-19 за более чем три месяца.