Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни по всьому світу

Нафту марки Brent подешевшала на 0,16%, до 63,18 доларів за барель. Нафта WTI (США) подешевшала на 0,07% до 59,96 доларів за барель.

Ринок як і раніше все більше стурбований перспективами попиту на паливо на тлі зростання числа випадків коронавірусу, нових обмежень і уповільнення розгортання вакцинації в деяких країнах, говорять аналітики.

Стурбованість безпекою побічних ефектів вакцини AstraZeneca змусила кілька європейських країн припинити вакцинацію. Хоча Німеччина, Франція та інші країни оголосили про відновлення вакцинації після того, як регулюючі органи оголосили вакцину AstraZeneca безпечною, зупинка програми ускладнила подолання опору вакцинам серед частини населення.

Кілька французьких регіонів, які сильно постраждали від епідемії COVID-19, в тому числі регіон Іль-де-Франс навколо Парижа, з п'ятниці почнуть нову чотирьохтижневу ізоляцію.

"Ринок стає все більш нервовим з приводу того, що деякі країни Європи знову вводять обмеження, пов'язані з COVID-19, і тим самим викликають побоювання з приводу перспектив попиту", - йдеться в повідомленні ING Economics.

Бразилія зареєструвала свій другий найбільш смертоносний день в пандемії COVID-19, коли померли 2724 людини, в той час як Індія в п'ятницю повідомила про найвище щоденне зростання нових випадків COVID-19 за більш ніж три місяці.