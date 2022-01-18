Цены на нефть превысили 88 долларов впервые с октября 2014 года

Цены на нефть североморской марки Brent превысили 88 долларов за баррель. Нефть подорожала до этого уровня впервые с октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 09:50 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 88,11 доллара за баррель. В то же время цены на нефть WTI с поставкой в марте поднялись до 85,72 доллара за баррель.

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где йеменские боевики-хуситы нанесли удары беспилотниками по ОАЭ, которые являются третьим по величине производителю нефти в ОПЕК.