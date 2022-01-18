RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціни на нафту перевищили 88 доларів вперше з жовтня 2014 року

Автор: Юлія Бойко

Ціни на нафту північноморської марки Brent перевищили 88 доларів за барель. Нафта подорожчала до цього рівня вперше з жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 09:50 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 88,11 долара за барель. У той же час ціни на нафту WTI з поставкою в березні піднялися до 85,72 долара за барель.

Як зазначає Bloomberg, ціни на нафту ростуть на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході, де єменські бойовики-хусити завдали ударів безпілотниками по ОАЕ, які є третім за величиною виробнику нафти в ОПЕК.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо нафти марки Brent на 2022 і 2023 роки. Зокрема, він прогнозує зростання цін до 100 доларів за барель в третьому кварталі 2022 року.

На початку року РБК-Україна публікувало прогнози щодо цін на нафту в 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта