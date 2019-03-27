Цены на нефть превысили 68 долларов на данных о запасах в США

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 27 марта 2019 года, превысила отметку 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 09:43 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 68,20 доллара. Это на 0,34% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, ралли цен на нефть ограничивают опасения о спросе, которые усилились после того, как свежие данные о деловой активности в Азии, Европе и США указали на замедление роста экономики. Кроме того, накануне вышли данные Американского института нефти (API), которые указали на рост запасов в США на 1,9 млн баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики ждали снижения на 1,2 млн баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея будет просить у США продолжить санкционный "иммунитет" в антииранском пакете. Это означает, что Сеул планирует в дальнейшем покупать нефть у Ирана.

Отметим, на прошлой неделе замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть.