Ціни на нафту перевищили 68 доларів на даних про запаси в США

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 березня 2019 року, перевищила відмітку 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 09:43 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 68,20 долара. Це на 0,34% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, ралі цін на нафту обмежують побоювання про попит, які посилилися після того, як свіжі дані щодо ділової активності в Азії, Європі та США вказали на уповільнення зростання економіки. Крім того, напередодні вийшли дані Американського інституту нафти (API), що вказали на зростання запасів у США на 1,9 млн барелів минулого тижня, у той час як аналітики чекали зниження на 1,2 млн барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея буде просити у США продовжити санкційний "імунітет" у антиіранському пакеті. Це означає, що Сеул планує надалі купувати нафту в Ірану.

Відзначимо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту.