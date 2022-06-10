ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены на нефть перешли к снижению: что стало причиной

Новина українською →
Токио, Пятница 10 июня 2022 08:28
Цены на нефть перешли к снижению: что стало причиной Фото: Цены на нефть снизились 10 июня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в пятницу, 10 июня, но остались недалеко от трехмесячных максимумов. Опасения по поводу новых мер по блокировке из-за COVID-19 в Шанхае перевесили устойчивый спрос на топливо в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,6%, до 122,30 долларов за баррель после снижения на 0,4% накануне. Американская нефть сорта WTI на июль подешевела на 0,6% до 120,79 доллара за баррель после снижения на 0,5% в четверг.

Тем не менее, с учетом общего роста цен за последние два месяца, Brent находится на пути к четвертому недельному росту подряд, а WTI демонстрирует седьмой недельный рост подряд. Оба эталона 8 июня зафиксировали самые высокие значения закрытия с 8 марта и максимума за 14 лет.

"Новые ограничения из-за пандемии в Шанхае вызвали обеспокоенность по поводу спроса в Китае. Но потери были ограничены ожиданиями того, что ограниченное глобальное предложение сохранится при устойчивом спросе на топливо в США и медленном увеличении добычи нефти ОПЕК", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тем временем пиковый летний спрос на топливо в США продолжает способствовать росту цен на нефть.

Соединенные Штаты и другие страны предприняли серию открытий стратегических резервов, но они имели ограниченный эффект, поскольку мировые поставки сырой нефти росли очень медленно.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть закрылись 8 июня на самом высоком уровне с 8 марта, совпав с уровнями 2008 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз