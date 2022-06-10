Ціни на нафту перейшли до зниження: що стало причиною

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 10 червня, але залишилися недалеко від тримісячних максимумів. Побоювання щодо нових заходів щодо блокування через COVID-19 в Шанхаї переважили стійкий попит на паливо в Сполучених Штатах, найбільшому споживачеві в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,6%, до 122,30 доларів за барель після зниження на 0,4% напередодні. Американська нафта сорту WTI на липень подешевшала на 0,6% до 120,79 долара за барель після зниження на 0,5% у четвер.

Проте, з урахуванням загального зростання цін за останні два місяці, Brent знаходиться на шляху до четвертого тижневого зростання поспіль, а WTI демонструє сьомий тижневий зростання поспіль. Обидва еталони 8 червня зафіксували найвищі значення закриття з 8 березня і максимуму за 14 років.

"Нові обмеження через пандемію в Шанхаї викликали стурбованість з приводу попиту в Китаї. Але втрати були обмежені очікуваннями того, що обмежена Глобальна пропозиція збережеться при стійкому попиті на паливо в США і повільному збільшенні видобутку нафти ОПЕК", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тим часом піковий літній попит на паливо в США продовжує сприяти зростанню цін на нафту.

Сполучені Штати та інші країни зробили серію відкриттів стратегічних резервів, але вони мали обмежений ефект, оскільки світові поставки сирої нафти росли дуже повільно.