ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть продолжает дорожать после достижения трехмесячного максимума

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 08:25
Нефть продолжает дорожать после достижения трехмесячного максимума Фото: Цены на нефть выросли 9 июня до 124 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в четверг, 9 июня, держаться около трехмесячного максимума после того, как Китай сообщил о более высоком, чем ожидалось, экспорте в мае. Пиковый летний спрос на бензин в Соединенных Штатах поддерживает уровень цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 123,93 долларов за баррель, в то время как июльская нефть марки WTI подорожала на 0,2% до 122,35 долларов. Оба бенчмарка закрылись в среду на самом высоком уровне с 8 марта, совпав с уровнями 2008 года.

Экспорт Китая подскочил на 16,9% по сравнению с прошлым годом, поскольку ослабление ограничений, связанных с COVID, позволило перезапустить некоторые заводы, что стало самым быстрым ростом с января этого года.

Тем временем пиковый летний спрос на бензин в Соединенных Штатах продолжал обеспечивать уровень цен.

"Трудно ожидать значительного спада в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, вероятно, будет только расти по мере того, как мы приближаемся к автомобильному сезону", - сказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Усилия производителей нефти ОПЕК+ по увеличению добычи "не обнадеживают", заявил в среду министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи, отметив, что в настоящее время группе не хватает 2,6 млн баррелей в сутки.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил о кризисе в случае суровой зимы. Европа может столкнуться с нехваткой энергии следующей зимой после того, как вторжение России в Украину усугубило энергетический кризис в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть Цены на бензин
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег