Цены на нефть падают на фоне роста случаев коронавируса в мире

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть упали в понедельник, 21 сентября, поскольку рост случаев коронавируса усилил опасения по поводу глобального спроса. При этом тропический шторм, направляющийся в Мексиканский залив США, ограничил снижение.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,60% до 42,46 долларов за баррель к 12:30 по киевскому времени, на WTI - упали 1,75% до 40,39 долларов за баррель.

"Трудно поверить в рост спроса на сырую нефть, поскольку число случаев вируса растет во Франции, Испании и Великобритании, наряду с опасениями, что США, похоже, готовы как минимум к еще одному циклу осенью и зимой", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Тем временем компания Royal Dutch Shell Plc приостановила добычу нефти и начала эвакуацию рабочих с платформы в Мексиканском заливе США. По данным Национального центра ураганов, в понедельник вечером, 23-й шторм сезона ураганов в Атлантике выйдет на берег. Ожидается, что тропический шторм "Бета" принесет 30 сантиметров осадков в районы прибрежных районов Техаса и Луизианы.

Barclays Commodities Research повысил прогноз цен на нефть на 2020 год, сославшись на ограниченный потенциал снижения прогноза спроса. Банк повысил свои прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI на 2020 год на 2 доллара до 43 долларов за баррель и 39 долларов соответственно. В 2021 году банк ожидает, что цены на Brent и WTI в среднем составят 53 и 50 долларов за баррель соответственно.

На прошлой неделе ОПЕК и ее союзники заявили, что группа примет меры в отношении членов, которые не соблюдают серьезные сокращения добычи, чтобы поддержать рынок после спада спроса на топливо из-за коронавируса.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, такие как Россия, сокращают добычу до 7,7 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать цены на нефть.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-августе 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 38% до 5,125 млрд долларов.