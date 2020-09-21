Ціни на нафту падають на тлі зростання випадків коронавірусу у світі

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту впали в понеділок, 21 вересня, оскільки зростання випадків коронавірусу посилило побоювання з приводу глобального попиту. При цьому тропічний шторм, що прямує в Мексиканську затоку США, обмежив зниження.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,60% до 42,46 доларів за барель до 12:30 за київським часом, на WTI впали 1,75% до 40,39 доларів за барель.

"Важко повірити в зростання попиту на сиру нафту, оскільки число випадків вірусу зростає у Франції, Іспанії та Великобританії, поряд з побоюваннями, що США, схоже, готові як мінімум до ще одного циклу восени і взимку", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Тим часом компанія Royal Dutch Shell Plc призупинила видобуток нафти і почала евакуацію робітників з платформи в Мексиканській затоці США. За даними Національного центру ураганів, у понеділок ввечері, 23-й шторм сезону ураганів в Атлантиці вийде на берег. Очікується, що тропічний шторм "Бета" принесе 30 сантиметрів опадів в райони прибережних районів Техасу і Луїзіани.

Barclays Commodities Research підвищив прогноз цін на нафту на 2020 рік, пославшись на обмежений потенціал зниження прогнозу попиту. Банк підвищив свої прогнози цін на нафту марки Brent і WTI на 2020 рік на 2 долари до 43 доларів за барель і 39 доларів відповідно. У 2021 році банк очікує, що ціни на Brent і WTI в середньому складуть 53 і 50 доларів за барель відповідно.

Минулого тижня ОПЕК і її союзники заявили, що група прийме заходи стосовно членів, які не дотримуються серйозні скорочення видобутку, щоб підтримати ринок після спаду попиту на паливо через коронавірусу.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і інші виробники, такі як Росія, скорочують видобуток до 7,7 мільйона барелів на день, щоб підтримати ціни на нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.

Відзначимо, через падіння цін на нафту, в січні-серпні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 38% до 5,125 млрд доларів.