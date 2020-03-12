Цены на нефть опустились ниже 33 долларов

Цены на нефть марки Brent в ходе торгов 12 марта опустились ниже отметки 33 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

В частности, цена майского фьючерса на Brent в ходе торгов опускалась на 8,78% - до 32,9 доллара за баррель. Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 8,2% - до 30,86 доллара.

Отметим, цены на нефть снова перешли к снижению после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а США на месяц запретили поездки из Европы. Утром 12 марта цена за баррель нефти Brent снизилась на 10,6% и составила 33,65 доллара.

Напомним, сегодня Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия планирует поставлять нефть в Европу по рекордно низкой цене. По данным агентства, Эр-Рияд готов поставлять нефть марки Arab Light по цене 25 долларов за баррель. Таким образом, европейский рынок превратится в эпицентр ожесточенной нефтяной войны между саудовской Аравией и Российской Федерацией.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть.