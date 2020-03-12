Ціни на нафту опустилися нижче 33 доларів

Ціни на нафту марки Brent під час торгів 12 березня опустилися нижче позначки 33 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Зокрема, ціна травневого ф'ючерсу на Brent в ході торгів опускалася на 8,78% - до 32,9 долара за барель. Вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знижувалася на 8,2% - до 30,86 долара.

Відзначимо, ціни на нафту знову перейшли до зниження після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу, а США на місяць заборонили поїздки з Європи. Вранці 12 березня ціна за барель нафти Brent знизилася на 10,6% і склала 33,65 долара.

Нагадаємо, сьогодні Bloomberg повідомило, що Саудівська Аравія планує постачати нафту до Європи за рекордно низькою ціною. За даними агентства, Ер-Ріяд готовий постачати нафту марки Arab Light за ціною 25 доларів за барель. Таким чином, європейський ринок перетвориться в епіцентр запеклої нафтової війни між саудівською Аравією і Російською Федерацією.

Напередодні Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту.