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Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене, - Bloomberg

Новости » Энергетика     12.03.2020 - 14:30
Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене, - Bloomberg
Иллюстративное фото (pixabay.com/Bru-nO)

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу с большой скидкой, по цене 25 доллларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель. Издание пишет, что так европейский нефтяной рынок "превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой".

Напомним, цены на нефть обрушились на фоне срыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и угроз Эр-Рияда устроить ценовую войну на нефтяном рынке.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год с 60 до 40 долларов за баррель. При этом прогноз цен на нефть в 2021 году снижен с 55 до 50 долларов за баррель, а цены на природный газ на 2020 год снижен с 2,25 до 2,00 долларов за один миллион британских тепловых единиц.

Напомним, в Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

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Новости Украины нефтьЕвропаСаудовская Аравия
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