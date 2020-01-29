Курс гривны, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2020 году

Макроэкономическая ситуация в стране должна остаться примерно в тех же ориентирах, что и годом ранее. По оценкам опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 гривен/доллар, инфляция (год к году) составит 5,5%, а средняя зарплата будет на уровне немногим более 12 тысяч гривен.

Драйверы роста

Базовый сценарий (см. инфографику) может быть реализован при ряде условий. Среди прочего, речь идет об обеспечении Россией транзита газа в ЕС по нашему трубопроводу, достижении договоренностей о продолжении сотрудничества с МВФ, а также независимости НБУ и Минфина в их решениях.

"В 2020 году украинская экономика сохранит умеренные темпы роста. Это станет пятым годом экономического роста подряд. Дольше непрерывный рост реального ВВП в современной истории Украины наблюдался только один раз в 2000-х годах", – отмечает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

По его мнению, основным двигателем роста экономики в 2020 году будет увеличение потребительского спроса. "Можно ожидать дальнейший рост инвестиционной активности, чему будут способствовать сохранение макрофинансовой стабильности в Украине и снижение процентных ставок", – говорит Блинов.

Внутреннее потребление будет расти за счет роста реальных доходов населения, уточняет президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Не стоит ожидать роста переводов "заробитчан" из-за рубежа. Но сами украинцы будут получать больше зарплаты. Этих средств будет хватать на продукты питания и товары длительного пользования. Это поддержит рост ВВП", – уверен Козак.

Вместе с тем рост экономики за счет повышенного потребления товаров и услуг на фоне роста реальных зарплат настраивает экспертов и на скептичные настроения. Ведь, помимо этого, для страны критично важны промышленный рост и увеличение инвестиций.

"Экономическая ситуация в Украине в широком смысле остается достаточно сложной, несмотря на видимый рост цифр по ВВП и замедлению инфляции", - отметил глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Он согласен с тем, что валютный рынок в 2019 году преподнес настоящий сюрприз, и столь значительного укрепления курса гривны по отношению к доллару никто не ожидал. И, как отметил аналитик, природа финансовых рынков такова, что трендовые движения по валютным парам бывают очень сильными, поэтому угадать "точку разворота тренда" практически невозможно.

"Если рассматривать чисто фундаментальные факторы, необходимо принимать во внимание сохранение отрицательного сальдо платежного баланса, что рано или поздно начнет "давить" на курс нацвалюты", – предупреждает Чурин.

В пользу стабильности курса гривны говорит тот факт, что спрос у иностранцев на украинские гособлигации остается достаточно высоким. Это может удерживать нацвалюту на весьма уверенных позициях по отношению к доллару, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

"Данную тенденцию сдерживает НБУ за счет печатания гривны. Регулятору приходится балансировать между нынешним курсом и ростом инфляции в будущем", – говорит эксперт.

Тем не менее, по его мнению, стабильный курс гривны, а также снижение учетной ставки до 10% позволят нарастить кредитование и ускорить экономику в 2020 году.

Ускорение реформ и мировые тренды

И хотя Украина имеет все шансы для дальнейшего развития, устойчивого роста при нынешней структуре экономики добиться будет крайне сложно, считают эксперты.

Дело в том, что рост экономики в 2016-2019 годах происходил за счет восстановления объемов, которые были утрачены во время кризиса 2014-2015 годов. Сейчас этот провал почти заполнен. И если в украинской экономике не начнутся структурные изменения, процессы начнут буксовать.

"Если конъюнктура внешних рынков для украинской металлургии будет оставаться неблагоприятной, спад в промышленности затянется. Спад в сельском хозяйстве также нельзя исключать особенно после рекордно высокого урожая два года подряд. Высокие темпы роста промышленности в значительной мере обеспечивали бюджетные средства", – поясняет аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Ключевые отрасли отечественной экономики сейчас переживают непростые времена. Причем Украина никак не может повлиять на эти процессы, поскольку речь идет о глобальных циклах в отдельных секторах промышленности, отмечает Дмитрий Чурин.

"Сейчас есть тревожные сигналы в металлургическом секторе, где наблюдается снижение спроса на металл на международных рынках. Для Украины, как четырнадцатой страны в мире по объему производства стали, негативные тенденции в металлургии приведут к сокращению общего экспорта и сложностям в ряде смежных отраслей", – предупреждает эксперт.

Обеспокоен аналитик и тем фактом, что украинское машиностроение находится в тяжелом положении. Поиск новых рынков для продукции происходит медленно на фоне острой конкуренции с китайскими производителями, отметил собеседник.

"Кроме этого, отечественным машиностроителям тяжело работать даже на внутреннем рынке из-за высоких ставок по кредитованию, как для самих производителей, так и для конечных потребителей продукции", – подчеркивает Чурин.

Сдерживать развитие экономики Украины могут такие факторы, как охлаждение мировой экономики, ухудшение условий торговли, ограниченность прямых иностранных инвестиций и усиление напряженности на рынке труда по демографическим причинам, говорит Алексей Блинов.

"Ключевым риском макроэкономического прогноза являются неблагоприятные события в мировой экономике, которые могут сказаться на объемах украинского экспорта еще более негативно, чем ожидается", – обращает внимание аналитик.

Именно поэтому, по мнению опрошенных экспертов, задача власти – сохранить курс на структурные реформы. "Украина может расти только за счет вывода из "тени" многих отраслей. Это добыча янтаря, легализация казино, рынок земли, спиртовая отрасль. Если провести детенизацию, то даже мировая рецессия будет только немного замедлять рост украинской экономики, но не остановит его", - считает Максим Пархоменко.

Популизм и Коломойский

Власти нужны быстрые изменения для удержания рейтингов. Поэтому велика вероятность, что проблему слабого экономического роста могут пытаться решать точечными методами, которые принесут больше вреда, чем пользы, полагает Евгения Ахтырко.

Эксперты указывают на риски усиления ручных методов управления экономикой. Также могут быть попытки оказать "поддержку" отдельным отраслям или предприятиям, что приведет к неравным условиям для игроков рынка и искажению конкуренции.

"Проблемы украинской экономики настолько глубоки, что быстро и легко их решить невозможно, например, поменяв Кабмин или правление Нацбанка. Все усилия властей должны быть направлены на снижение рисков украинской экономики. Это борьба с коррупцией, поддержка конкурентных условий на рынке, последовательная и обоснованная экономическая политика. Только это со временем может изменить отношение инвесторов к Украине", - считает Ахтырко.

Еще одним существенным риском для украинской экономики остается олигарх Игорь Коломойский, считает Тарас Козак. В частности, речь идет о его попытках вернуть "ПриватБанк", что настораживает иностранных кредиторов.

"Это основная угроза стабильности Украины сегодня. Он контролирует суды, некоторые правоохранительные органы через своих людей. И он зажимает президента, снижая его возможности. То есть, если что-то противоречит интересам Коломойского, это пока не делается. Думаю, в 2020 году эта ситуация каким-то образом должна быть решена", – считает Тарас Козак.