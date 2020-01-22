В правительстве ожидают новую программу с МВФ в ближайшее время

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Премьер рассказал о главных параметрах программы с МВФ

Украинская власть ожидает в ближайшее время одобрения Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) решения о новой трехлетней программе с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

Гончарук отметил чрезвычайную важность сотрудничества с МВФ, поскольку речь идет не столько о деньгах, сколько о доверии.

"Они - наш самый эффективный инструмент для восстановления доверия к Украине на международном уровне. В ближайшее время мы ожидаем получение трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что новая программа может содержать пункт о снижении административного давления на энергетических рынках, что может привести к дальнейшей либерализации в этой области.

"Раньше накануне выборов тарифы снижали до минимума, чтобы осчастливить людей, но для этого не было никакого экономического обоснования, а, следовательно, это наносило ущерб национальной экономике. Это также была схема, которая позволила отобрать у государства миллионы долларов. Поэтому либерализация рынка является очень важным шагом", - добавил он.

Гончарук также заявил, что важной частью программы МВФ станет поддержка независимости Национального банка, поскольку только эта организация способна обеспечить макроэкономическую стабильность.

По его словам, существуют также важные элементы банковского сектора, которые можно пересмотреть. Одной из особенностей сектора является то, что сейчас слишком большой процент государственных банков, следовательно, наличие качественного корпоративного управления в этих банках под большим вопросом. "Мы должны ввести хорошее корпоративное управление, чтобы предотвратить вмешательство политиков в деятельность финансового сектора через эти крупные государственные банки", - добавил он.

"Еще один очень важный блок - антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние пять лет, сейчас функционируют должным образом и уже имеют определенные достижения. Другим важным вопросом является незаконное обогащение. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию. Кроме этого, драйверами изменений экономической системы является земельная реформа, приватизация и инструменты ГПП. В пределах этого есть точки роста, которые могут быть отражены в новой программе", - считает Гончарук.

Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

После этого, представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.