ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всемирный Банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

Новости » Экономика     22.01.2020 - 21:42
Всемирный Банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Алексей Гончарук сообщил, что инфляция в Украине быстро замедляется

Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

По его словам, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения.

"Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что инфляция в Украине быстро замедляется.

"Инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018-м и 13.7% - в 2017-м)", - добавил премьер.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. Как отмечается в обзоре, по сравнению октябрем 2019 года прогноз на 2020 год ухудшен на 0,1 п.п., а на 2021 год - на 0,2 п.п.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.

Минэкономики ожидает низкую инфляцию в первой половине 2020 года Во Всемирном банке ожидают принятия Радой закона о железнодорожном транспорте
Новости Украины Всемирный банкинфляция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь