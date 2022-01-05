От цены на газ до требований смены власти: почему Казахстан протестует

Президент Казахстана выступил с обращением

Глава Республики Казахстан обратился к нации на фоне массовых протестов. Он заявил, что будет действовать максимально жестко в ответ на беспорядки, и не собирается покидать солицу.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев объявил, что с сегодняшнего дня вступает в должность председателя Совета безопасности. Ранее данный пост бессменно с 1991 года занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

В своем обращении Токаев сказал, что вскоре выйдет с новым пакетом предложений.

Требования протестующих

Протесты в городах Казахстана начались после подорожания цен на сжиженный газ в два раза с 1 января. Стоимость основного для казахов вида топлива повысилась с 60 до 120 тенге за литр после изменения порядка формирования цен - все торги перешли на электронную биржу.

Люди вышли на улицы с требованием снижения цен на газ до 50 тенге. Также митингующие потребовали отставки правительства, искоренения коррупции и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Ситуация обостряется

Наиболее массовые акции 5 января проходят в Алматы. Толпа из нескольких тысяч митингующих пошла на штурм резиденции президента.

Также участники протестов ворвались в городскую администрацию (акимат), выбили окна и двери. В помещениях мэрии начался пожар, произошло возгорание в здании прокуратуры Алматы.

Беспорядки сопровождаются стрельбой, взрывами светошумовых гранат. Протестующие используют палки, щиты, гранаты, зажигательные смеси. В город стянули тысячи военных и бронетехнику.

В других городах волнения также не утихают. Люди атакуют здания акиматов. В Актау, Семее, Усть-Каменогорске, Актобе продолжаются стычки с правоохранителями. Силовики стреляют резиновыми пулями, поливают митингующих водой.

Однако некоторые правоохранители переходят на сторону протестующих. Так, в Атырау к участникам митинга присоединился весь состав полицейского участка.

Погромы и сотни пострадавших

В ходе столкновений в городах Казахстана пострадало несколько сотен человек, более 90 правоохранителей получили травмы. В результате нападений на силовиков задержали около 200 участников беспорядков.

За ночь протестов в Алматы было сожжено 120 автомобилей, в том числе машины полиции, скорой помощи. Митингующие разгромили сотни магазинов, кафе, офисов.

Блокировка интернета, связи и остановка телевещания

5 января провайдер Казахтелеком заблокировал доступ к интернету по всей стране. Интернет перестал работать у мобильных и проводных операторов. Не доступны для просмотра сайты государственных органов из-за границы.

В Алматы перестала работать телефонная связь. Наблюдаются проблемы в работе банков и системы безналичной оплаты.

Кроме того, сегодня прекратил вещание телеканал КТК. Все сотрудники покинули здание телецентра, оно обесточено. Ранее одного из корреспондентов канала в Алматы схватили и около часа удерживали митингующие.

Также участники протестов с дубинками ворвались в здание телеканала "Мир24" и потребовали выхода в прямой эфир.

Режим ЧП

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения в столице Нур-Султане с 5 по 19 января.

В ночное время в городе будет действовать комендантский час, ограничивается движение транспорта, въезд и выезд за пределы столицы. На время действия ЧП запрещаются мирные собрания и забастовки, продажа оружия, взрывчатых веществ.

Ранее режим ЧП объявили в Алматы, Алматинской и Мангистауской области.

Власть идет на уступки

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, назначил нового государственного секретаря и и.о. премьера.

Виновными в начале протестов глава государства назвал министерство энергетики, а также компании"Казмунайгаз" и "Казахгаз". Для стабилизации ситуации было введено государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 дней.

В частности, правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау снизить цену на газ в два раза до 50 тенге за литр. Кроме того, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

Касым-Жомарт Токаев также объявил, что в ближайшее время обсудит вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения общенациональных выборов.

Назарбаев - 30 лет у власти в Казахстане

81-летний Нурсултан Назарбаев был несменным лидером Казахстана с 1989 года.

Первый президент республики сложил полномочия в 2019 году, но сохранил за собой до настоящего времени пост главы Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета.

Также до осени прошлого года Назарбаев возглавлял правящую партию "Нур Отан" в парламенте. Передал полномочия главы политсилы президенту Касым-Жомарт Токаеву 23 ноября 2021.

Нурсултан Назарбаев в Казахстане является "лидером нации" - Елбасы. Это законный пожизненный статус, который защищает первого президента и членов его семьи от любых преследований.

В 2019 году в честь Назарбаева столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан. Его же имя носят международный аэропорт и железнодорожный вокзал столицы.

1 декабря в Республике Казахстан отмечается День первого президента - официальный выходной день. Еще один государственный праздник совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева - День столицы (6 июля).