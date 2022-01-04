После волны протестов. Цены на газ в Казахстане снизят вдвое, но не везде

Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, которые собрались на площади Интимак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно по снижению стоимости сжиженного газа и установления цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Азмунайгаз", - говорится в сообщении.

Отметим, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Напомним, в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты сначала вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие требовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призвали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились - помимо отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Подробнее о событиях в Казахстане - в материале РБК-Украина.