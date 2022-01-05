Від ціни на газ до вимог зміни влади: чому Казахстан протестує

Президент Казахстану виступив зі зверненням

Глава Республіки Казахстан звернувся до нації на тлі масових протестів. Він заявив, що діятиме максимально жорстко у відповідь на заворушення і не збирається покидати солицю.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що з сьогоднішнього дня вступає на посаду голови Ради безпеки. Раніше цей пост беззмінно з 1991 року займав екс-президент Нурсултан Назарбаєв.

У своєму зверненні Токаєв сказав, що незабаром вийде з новим пакетом пропозицій.

Вимоги протестувальників

Протести у містах Казахстану розпочалися після подорожчання цін на скраплений газ удвічі з 1 січня. Вартість основного для казахів палива підвищилася з 60 до 120 тенге за літр після зміни порядку формування цін - всі торги перейшли на електронну біржу.

Люди вийшли на вулиці із вимогою зниження цін на газ до 50 тенге. Також мітингувальники вимагали відставки уряду, викорінення корупції та відходу з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Ситуація загострюється

Найбільш масові акції 5 січня проходять в Алмати. Натовп із кількох тисяч мітингувальників пішов на штурм резиденції президента.

Також учасники протестів увірвалися до міської адміністрації (акімату), вибили вікна та двері. У приміщеннях мерії розпочалася пожежа, сталося загоряння у будівлі прокуратури Алмати.

Заворушення супроводжуються стріляниною, вибухами світлошумових гранат. Протестуючі використовують палиці, щити, гранати, запальні суміші. У місто стягнули тисячі військових та бронетехніку.

В інших містах хвилювання також не вщухають. Люди атакують будинки акіматів. В Актау, Семеї, Усть-Каменогорську, Актобі продовжуються сутички з правоохоронцями. Силовики стріляють гумовими кулями, поливають мітингувальників водою.

Проте деякі правоохоронці переходять на бік протестувальників. Так, в Атирау до учасників мітингу приєднався весь склад поліцейської дільниці.

Погроми та сотні постраждалих

У ході зіткнень у містах Казахстану постраждало кілька сотень людей, понад 90 правоохоронців зазнали травм. Внаслідок нападів на силовиків затримали близько 200 учасників заворушень.

За ніч протестів в Алмати було спалено 120 автомобілів, у тому числі машин поліції, швидкої допомоги. Мітингувальники розгромили сотні магазинів, кафе, офісів.

Блокування інтернету, зв'язку та зупинка телемовлення

5 січня провайдер "Казахтелеком" заблокував доступ до інтернету по всій країні. Інтернет перестав працювати у мобільних та провідних операторів. Не доступні для перегляду сайти з-за кордону.

В Алмати перестав працювати телефонний зв'язок. Спостерігаються проблеми у роботі банків та системи безготівкової оплати.

Окрім того, сьогодні припинив мовлення телеканал КТК. Усі співробітники покинули будівлю телецентру, вона знеструмлена. Раніше одного з кореспондентів каналу в Алмати схопили і близько години утримували мітингувальники.

Також учасники протестів із палицями увірвалися в будівлю телеканалу "Мир24" і вимагали виходу в прямий ефір.

Режим НС

Сьогодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану у столиці Нур-Султані з 5 по 19 січня.

У нічний час у місті діятиме комендантська година, обмежується рух транспорту, в'їзд та виїзд за межі столиці. На час дії НС забороняються мирні збори та страйки, продаж зброї, вибухових речовин.

Раніше режим НС оголосили в Алмати, Алматинській та Мангістауській області.

Влада йде на поступки

Вранці 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду, призначив нового державного секретаря та в.о. прем'єра.

Винними у ситуації з протестами глава держави назвав міністерство енергетики, а також компанії "Казмунайгаз" та "Казахгаз". Для стабілізації стану було запроваджено регулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель на 180 днів.

Зокрема урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау знизити ціну на газ вдвічі до 50 тенге за літр. Крім того, влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

Касим-Жомарт Токаєв також оголосив, що найближчим часом обговорить питання щодо припинення діяльності парламенту та можливості проведення загальнонаціональних виборів.

Назарбаєв – 30 років при владі в Казахстані

81-річний Нурсултан Назарбаєв був незмінним лідером Казахстану із 1989 року.

Перший президент республіки склав повноваження у 2019 році, але зберіг за собою досі посаду голови Ради безпеки Казахстану та члена Конституційної ради.

Також до осені минулого року Назарбаєв очолював правлячу партію "Нур Отан" у парламенті. Передав повноваження голови політсили президенту Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.

Нурсултан Назарбаєв у Казахстані є "лідером нації" - Єлбаси. Це законний довічний статус, який захищає першого президента та членів його сім'ї від будь-яких переслідувань.

У 2019 році на честь Назарбаєва столиця Казахстану Астана була перейменована на Нур-Султан. Його ж ім'я носять міжнародний аеропорт та залізничний вокзал столиці.

1 грудня в Республіці Казахстан відзначається День першого президента – офіційний вихідний день. Ще одне державне свято збігається із днем народження Нурсултана Назарбаєва – День столиці (6 липня).