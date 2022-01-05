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Токаев забирает должность у Назарбаева и намерен действовать жестко

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Алматы, Среда 05 января 2022 15:02
Токаев забирает должность у Назарбаева и намерен действовать жестко Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook com karasayinfo)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране. Говорит, что будет действовать жестко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на обращение лидера страны.

Президент Казахстана Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", - заявил он.

Отметим, эту должность занимал Назарбаев. Более того, он был пожизненным председателем Совета безопасности.

"Пожизненным председателем Совета Безопасности является первый президент Республики Казахстан", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, уход Назарбаева - одно из требований протестующих в Казахстане.

Кто такой Назарбаев

Должность секретаря Совбеза - одна из нескольких высших должностей, оставшихся у правившего Казахстаном 30 лет Назарбаева после ухода с поста президента в 2019 году. Также он занимает должность главы партии своей партии "Нур Отан" и носит почетный титул "Елбасы", или "отца нации".

Напомним, митингующие выдвинули требования к властям Казахстана.

Больше о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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