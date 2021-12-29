Цены на газ и отопление. Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами после Нового года

Как отметил Шмыгаль, в условиях мирового энергетического кризиса в Украине удалось обеспечить стабильность тарифов.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. Это же касается тарифов, или цен, на газ", - сказал он.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине вырастут тарифы на холодную воду и на доставку газа.

В частности, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов.

Кроме того, НКРЭКУ утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.