Ціни на газ та опалення. Шмигаль розповів, що буде з тарифами після Нового року

Як зазначив Шмигаль, в умовах світової енергетичної кризи в Україні вдалося забезпечити стабільність тарифів.

"Тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Це ж стосується тарифів, або цін, на газ", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на холодну воду і на доставку газу.

Зокрема, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміна тарифів для 45 водоканалів.

Крім того, НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.