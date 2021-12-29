Ціни на газ та опалення. Шмигаль розповів, що буде з тарифами після Нового року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тарифи на опалення і гарячу воду для населення залишаться стабільними до кінця сезону. Це ж стосується цін на газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час засідання уряду яке транслювалося в Youtube.
Як зазначив Шмигаль, в умовах світової енергетичної кризи в Україні вдалося забезпечити стабільність тарифів.
"Тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Це ж стосується тарифів, або цін, на газ", - сказав він.
Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на холодну воду і на доставку газу.
Зокрема, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміна тарифів для 45 водоканалів.
Крім того, НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.