Цены на газ для населения за полугодие упали на четверть

Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на газ для населения и промышленности сравнялись

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6599,36 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 27,5% ниже, чем в первом полугодии 2019 года (9102,69 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 3282,8 млн кубометров газа небытовые - 11422 млн кубометров.

Напомним, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 8383,95 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 3% больше, чем во втором полугодии 2018 года (8134,07 грн).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. В долларах цена газа в декабре составила 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.